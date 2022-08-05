Пляж в Башкирии признали опасным для купания

Пляж в Башкирии признали опасным для купания
Пляж в Башкирии признали опасным для купания
Вчера, 19:32ПолитикаАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О превышении содержания в воде бактерий стало известно после лабораторных испытаний ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ

В реке Туяляс в городе Сибай эксперты зафиксировали превышение уровня содержания в воде энтерококков. Об этом сообщает администрация города.

Как уточняют в администрации, повышенный уровень содержания бактерий в реке был выявлен в рамках лабораторных испытаний сотрудниками филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан.

Также местные власти порекомендовали жителям и гостям города воздержаться от купания на водоёме.

Отметим, в конце июля 2022 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил, что озеро Кашкадан в одноимённом парке в Уфе теперь доступно для купания — для официального открытия пляжу требовалась лицензия. Также ранее стало известно, что пляж на озере Кашкадан занял первое место среди уфимских пляжей по количеству посетителей в этом году. За два месяца пляж посетили свыше 50 тысяч человек.

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