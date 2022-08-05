Массовые проверки водителей пройдут в Уфе сегодня и завтра

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе сегодня и завтра
Массовые проверки водителей пройдут в Уфе сегодня и завтра
Вчера, 16:53ПолитикаАзамат НуховФото: Дарья Вознесенская / 1MI
О проведении мероприятий, в ходе которых на дорогах башкирской столицы особое внимание будет уделено пассажирскому транспорту, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

На уфимских дорогах сегодня и завтра пройдут рейды ГИБДД, направленные на предупреждение нарушений безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что в рамках инициированных ведомством мероприятий особое внимание со стороны сотрудников будет уделено транспортным средствам, осуществляющим перевозки несовершеннолетних, а также выявлению случаев нетрезвого вождения.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе проверки 4 августа на шоссе Самара-Уфа-Челябинск сотрудниками республиканского ГИБДД было выявлено свыше 30 административных правонарушений. При этом отмечается, что в ходе рейдов проверке со стороны сотрудников ведомства подверглись 89 автомобилей, осуществляющих пассажирские перевозки.

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