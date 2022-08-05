Суд Уфы отказался передать дело Шевчука о дискредитации ВС России в Петербург

Суд Уфы отказался передать дело Шевчука о дискредитации ВС России в Петербург
Суд Уфы отказался передать дело Шевчука о дискредитации ВС России в Петербург
Вчера, 11:38ПолитикаНаталья БалыковаФото: Mkset.ru
Об этом ходатайствовал сам рок-музыкант, ему отказали, сообщил корреспондент Mkset из зала суда.

Административное дело начал рассматривать Советский районный суд Уфы в пятницу. В заседании участвовал представитель Шевчука Александр Передрук. Сам рок-музыкант в Уфу не приехал, однако направил ходатайство с просьбой рассматривать дело по месту его жительства, в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. Юрий Шевчук аргументировал это тем, что ему затруднительно приезжать на заседания в Уфе из-за дальности расстояния.

Представитель полиции оставил решение на усмотрение суда, но подчеркнул, что все доказательства по делу находятся в Уфе.

Суд, выслушав обе стороны, отказался удовлетворить ходатайство Юрия Шевчука. Дело рассмотрят в Уфе.

Как сообщалось ранее, протокол о публичной дискредитации в отношении Юрия Шевчука составили в Уфе 18 мая после концерта. Шевчук просил рассматривать дело в Санкт-Петербурге, его просьбу удовлетворили. Однако там судья обнаружил в протоколе существенные недостатки и не стал его рассматривать. Дело для устранения нарушений вернули в Уфу. Полицейские составили новый протокол и отправили в Санкт-Петербург. Но там обнаружили уже процессуальные нарушения при оформлении документов. Дело ушло в Советский районный суд Уфы, который назначил его рассмотрение на 5 августа.

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