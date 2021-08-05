Владимир Путин посетит Башкирию и встретится с Радием Хабировым

Укрепило данные домыслы и проведение регулярной оперативки правительства в онлайн формате, причем в ходе оперативки Хабирову поступил звонок из-за которого он прервал ход совещания с коллегами. После этого звонка СМИ Башкирии сообщали, а точнее предполагали, что звонил Радию Хабирову вице-премьер Марат Хуснуллин, во всяком случае именно его имя и отчество озвучил глава Башкирии, удаляясь с совещания.