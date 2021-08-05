Участники корпоративной спартакиады «Пятёрочки» установили мировой рекорд Гиннесса

Необходимо отметить, что для попадания в Книгу рекордов Гиннесса необходимо было, чтобы количество участников тренировки составило не менее пятисот человек, а ее продолжительность была бы не менее получаса, но и не больше четырех часов без перерывов. При этом от участников требовалось отправить фотографии в спортивной форме, которые необходимо создавать по определенным критериям и строго в момент проведения тренировки, на протяжении которой камера должна быть включена.