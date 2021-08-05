Участники корпоративной спартакиады «Пятёрочки» установили мировой рекорд Гиннесса

Издание сообщает, что корпоративная летняя спартакиада «Турбостарты» была проведена «Пятерочкой» в последний день июля сразу в десяти городах, сообщает eg.ru. Участниками традиционной тренировки стали свыше шестисот человек, среди которых не только сотрудники торговой сети, но также все желающие граждане, которые разделяют философию ЗОЖ.
Необходимо отметить, что для попадания в Книгу рекордов Гиннесса необходимо было, чтобы количество участников тренировки составило не менее пятисот человек, а ее продолжительность была бы не менее получаса, но и не больше четырех часов без перерывов. При этом от участников требовалось отправить фотографии в спортивной форме, которые необходимо создавать по определенным критериям и строго в момент проведения тренировки, на протяжении которой камера должна быть включена.
Куратором мероприятия стал российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков. Тренировка проводилась на протяжении 45 минут под руководством тренера с большим стажем, эксперта групповых программ и ведущего шоу на федеральных телеканалах Руслана Панова.
»…Для регистрации рекорда потребовалось чёткое и слаженное выполнение всех упражнений. Думаю, что та позитивная атмосфера, которая сложилась на тренировке, вовлечёт как можно больше людей в спорт, замотивирует их на регулярные занятия физкультурой», — рассказала HRD торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина.
Торговая сеть «Пятерочка» стала первой в мире компанией, которая установила такой спортивный рекорд. Однако его достижение является результатом проведения внутренней спартакиады для сотрудников компании и граждан, которые разделяют принципы ЗОЖ, на протяжении семи лет подряд.
«Мне очень нравится новый тренд, следуя которому современный бизнес реализует и поддерживает ЗОЖ-инициативы. Считаю, что для людей сейчас важно работать в социально ориентированной компании, которая заботится о них, делает полезные для общества проекты», — сказал Легков.