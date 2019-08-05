В правительстве Башкирии назвали имя нового руководителя Стерлибашевского района
Фанура Туктарова сменил его заместитель Рустам Рахмангулов.
Сегодня, 5 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил о смене главы в Стерлибашевском рйоне республики.
Напомним, Медиакорсеть сообщила об отставке прежнего руководителя районной админстрации Фанура Туктарова в субботу. Теперь же стало известно имя его преемника. Исполняющим обязанности главы района назначен 38-летний Рустам Рахмангулов, который ранее в муниципалитет занимал кресло зама главы по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка.
Известно, что Рустам Рахмангулов имеет диплом учителя башкирского языка и литературы, истории. В 32 года он возглавил поселок Красноусольский, потом работал главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления Управления главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями, а в апреле прошлого года перешел на работу в администрацию Стерлибашевского района.