В правительстве Башкирии назвали имя нового руководителя Стерлибашевского района

Сегодня, 5 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил о смене главы в Стерлибашевском рйоне республики.

Напомним, Медиакорсеть сообщила об отставке прежнего руководителя районной админстрации Фанура Туктарова в субботу. Теперь же стало известно имя его преемника. Исполняющим обязанности главы района назначен 38-летний Рустам Рахмангулов, который ранее в муниципалитет занимал кресло зама главы по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка.