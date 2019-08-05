В Белоруссии назвали возможную дату новых президентских выборов

Выборы в Белоруссии должны пройти 30 августа 2020 года. Об этом пишет RNS.

По словам Ермошиной, президентская гонка состоится в период, предусмотренный Конституций. Крайним возможным воскресеньем стало 30 августа 2020 года. Именно эта дата скорее всего и станет днем проведения президентских выборов.