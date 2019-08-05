Фото: kremlin.ru
В Белоруссии назвали возможную дату новых президентских выборов
Вчера, 17:26Политика
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Руководитель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина огласила предположительную дату очередных выборов президента Республики.
Выборы в Белоруссии должны пройти 30 августа 2020 года. Об этом пишет RNS.
По словам Ермошиной, президентская гонка состоится в период, предусмотренный Конституций. Крайним возможным воскресеньем стало 30 августа 2020 года. Именно эта дата скорее всего и станет днем проведения президентских выборов.
Напомним, что выборы в Совет Республики Белоруссия должны пройти седьмого ноября, а в Палату представителей — 17 ноября.
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