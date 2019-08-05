Уфимских туристов задержали в ходе несанкционированных митингов в Москве

Туристы, приехавшие из Уфы в Москву в прошлую субботу, 3 августа, оказались в числе задержанных участников митинга за регистрацию независимых кандидатов. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сообщила кандидат в депутаты Мосгордумы, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

По ее данным, в числе задержанных в тот день полицией людей, помимо участников митинга, оказались и случайные прохожие, которые просто оказались не в то время и не в том месте. Таким образом в число задержанных попали туристы из Иваново и Уфы. Они были доставлены в Гагаринское ОВД.

Имен задержанных Елена Русакова не назвала, но охарактеризовала их как благополучных и обеспеченных граждан, взрослых людей, а не подростков.

- На них таким образом было оказано огромное воспитательное давление, теперь они обрели политическую позицию, — выразила свое возмущение политик.

Напомним, митинги в Москве проходили 27 июля и 3 августа. По официальным данным, за два дня были задержаны свыше двух тысяч человек.