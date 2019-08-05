Турция поведет новую военную операцию в Сирии

Анкара задействует свою армию в ответ на обстрелы населенных пунктов, расположенных на границе с Сирией. Об этом информирует RNS.

Главной целью Турции в Сирии станет восточный участок реки Евфрат. Анкара уже проинформировала Москву и Вашингтон о подготовке военной операции, заявил Эрдоган на открытии нового платного шоссе Стамбул-Измир.