Фото: pxhere.com
Турция поведет новую военную операцию в Сирии
Вчера, 17:27Политика
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Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о подготовке очередной антитеррористической операции в Сирии.
Анкара задействует свою армию в ответ на обстрелы населенных пунктов, расположенных на границе с Сирией. Об этом информирует RNS.
Главной целью Турции в Сирии станет восточный участок реки Евфрат. Анкара уже проинформировала Москву и Вашингтон о подготовке военной операции, заявил Эрдоган на открытии нового платного шоссе Стамбул-Измир.
Турецкий лидер добавил, что ранее войска его государства «зачистили от террористов» города Африн, Джераблюс и Эль-Баб в Сирии.
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