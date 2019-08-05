Радий Хабиров показал Уфу руководителю региона, где проживают 150 000 башкир
Вчера, 4 августа, в Уфе в неформальной обстановке состоялась встреча двух врио — Челябинской области и Республики Башкортостан.
Прогуливаясь по памятным местам Уфы, Радий Хабиров и Алексей Текслер обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в социально-экономической и национально-культурной сферах, а также остановились на возможных общих промышленных и туристических проектах.
Радий Хабиров признался, что считает Челябинскую область не только соседями, но и братьями. По словам руководителя республики, в этом регионе проживает более 150 тысяч башкир.
— Нам очень важно, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы развивалась их национальная культура, была возможность изучать родной язык, — отметил он. И уточнил, что совместно с руководством области позаботятся, чтобы по всем этим направлениям у них была поддержка, как материальная, так и методическая.
В свою очередь, Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области башкиры занимают ключевое, важнейшее место.
У памятника Салавату Юлаеву руководители соседних регионов встретили семью Ильбактиных, недавно переехавшую из Челябинска в Уфу. Глава семейства Альфир Ильбактин и его жена Диана признались, что несмотря на переезд, продолжают следить за ситуацией в соседнем регионе.
Напомним, в ходе V Всемирного курултая башкир Радий Хабиров высказал положительную оценку деятельности врио губернатора Челябинской области. «Толковый, порядочный. Это я к сентябрю», — высказался тогда о коллеге Хабиров.