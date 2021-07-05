Укрепить свои позиции. В Уфе прошла конференция Башкирского отделения КПРФ

В субботу 3 июля в Уфе состоялась XXVIII внеочередная республиканская Конференция башкирского регионального отделения КПРФ. Из-за ремонта в здании Курултая конференция прошла в одном из залов уфимского Олимпик-парка. Главным событием внеочередной конференции стало выдвижение кандидатов депутаты Совета ГО города Уфа пятого созыва и по дополнительным выборам в Госсобрание - Курултай РБ шестого созыва. В ходе конференции было принято постановление, которое включает в себя выборную программу партии «Десять шагов к власти народа».
Ильгам Галин рассказал Mkset о том, что на сегодня самый важный и актуальный вопрос для партии – наблюдатели на выборах и их качественное обучение. – Сейчас мы набираем и обучаем наблюдателей, у нас уже есть опытные преподаватели, люди с колоссальным опытом, которые будут готовить наблюдателей к выборам. Галин также призвал избирателей голосовать именно 19 сентября, в последний день трехдневных выборов.
Также на конференции выступил Вадим Садыков, член Центризбиркома Башкирии с правом решающего голоса от КПРФ. Он обозначил важность грамотной работы в ходе голосования и рассказал тонкости работы членов избирательных комиссий на участках. Также Садыков, как и другие представители партии призвал жителей Башкирии голосовать именно 19 сентября, несмотря на то, что в этом году голосование будет длиться 3 дня – 17, 18 и 19 сентября.