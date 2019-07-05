Юнир Кутлугужин сдал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Башкирии
Первый секретарь рескома КПРФ стал третьим выдвинутым кандидатом, собравшим подписи муниципальных депутатов.
Сегодня первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин сдал документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на пост главы Башкирии. Об этом сообщил Медиакорсети депутат Госсобрания Башкирии коммунист Ильгам Галин.
- Собрали необходимые подписи депутатов муниципальных Советов, - рассказал он. – Сдали и другие необходимые документы, в том числе информацию на возможных кандидатов в сенаторы в случае победы. Это депутаты Госсобрания РБ Ильгам Галин, Вадим Старов и Игорь Семенов.
Юнир Кутлугужин стал третьим кандидатом в предвыборной компании, кто сдал документы на регистрацию. Первым 1 июля свои документы сдал врио главы Башкирии Радий Хабиров, вторым сдал депутат госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Он тоже стал документы сегодня.
Всего было выдвинуто 11 кандидатов. Выборы состоятся 8 сентября.