Юнир Кутлугужин сдал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Башкирии

Сегодня первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин сдал документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на пост главы Башкирии. Об этом сообщил Медиакорсети депутат Госсобрания Башкирии коммунист Ильгам Галин.

- Собрали необходимые подписи депутатов муниципальных Советов, - рассказал он. – Сдали и другие необходимые документы, в том числе информацию на возможных кандидатов в сенаторы в случае победы. Это депутаты Госсобрания РБ Ильгам Галин, Вадим Старов и Игорь Семенов.

Юнир Кутлугужин стал третьим кандидатом в предвыборной компании, кто сдал документы на регистрацию. Первым 1 июля свои документы сдал врио главы Башкирии Радий Хабиров, вторым сдал депутат госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Он тоже стал документы сегодня.