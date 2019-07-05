Рустем Ахмадинуров объяснил, почему депутаты приняли поправки к закону о митингах

- Я считаю, что при принятии этого законопроекта депутаты руководствовались в том числе и тем, что в период избирательной компании ряд оппонентов могут политизировать ситуацию, в том числе используя для этого скверы, парки и природоохранные территории, в том числе и гору Торатау. Поэтому с целью избежать излишней политизации в Башкирии и были приняты поправки, ужесточающие порядок проведения публичных мероприятий.