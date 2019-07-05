«Происходит тихая женская революция»: о чем говорят «женские» преступления в Башкирии

Сегодня ночью стало известно о задержании 36-летней Луизы Хайруллиной из Салавата, сбежавшей вместе со своей семьей с более чем 23 миллионами в кармане. Пока идет следствие, идут допросы и решается вопрос о том, с кем и как будут жить дочери Хайруллиных, стало известно об очередном ограблении в банке. И на этот раз в центре преступления-женщина.

Согласно версии следствия, 41-летняя менеджер банка из Приютово Белебеевского района подозревается в хищении 1,5 миллионов рублей. Женщина подделала финансовые документы, сняла деньги с чужих счетов и присвоила их себе, скрывшись. Деньги она потратила на личные нужды.

Ранее мы писали о том, как директор турфирмы скрылась с деньгами клиентов - путевки были от 100 до 300 тысяч рублей. При этом женщина во всем призналась. Подозреваемая Екатерина Петряева заявила, что была в тяжелом психологическом состоянии: «А что вы от меня хотите? Если честно сказать, я была в состоянии предсуицидальном. Я вас всех подвела очень. Я вас всех очень подставила», - заявила она по телефону своим коллегам, ничего не подозревавшим о злом умысле.

В Москве кассирша обменника сбежала с 41 млн рублей в кармане. Жертвой ограбления стал глава одной из столичных компаний.

- На наших с вами глазах происходит самая настоящая тихая женская гендерная революция, - утверждает Эмиль Леготин. - С одной стороны, сегодня принято говорить о стремлении к возрождению традиционных ценностей в России, с другой, мы все видим, что они уже противоречат тенденциям современного мира. Мир уже шагнул вперед. Женщины стали более независимы, самостоятельны, зачастую они ответственны за материальное благополучие семьи, как видно из случая с Луизой Хайруллиной.

В настоящее время мы в Институте изучаем демографическую проблему жителей Башкирии, занимающихся вахтовым методом. Выяснилось, что количество женщин, работающих таким способом, постепенно увеличивается. Особенно в районах. То есть женщины уже не ответственны за уют, домашний очаг, они зарабатывают или вынуждены зарабатывать деньги, идти на риски, брать ответственность, в том случае, если на это не способен мужчина.

Я думаю, это неизбежный исторический процесс. И я скептически отношусь к так называемыемтрадиционным ценностям. Понимаете, они уже не работают: выживает не тот, кто сильнее, маскулинная идея уже изживает себя. Выживает тот, кто умнее, кто способен приспосабливаться, учиться, рисковать.

Вспомним движение #metoo, также посмотрите, как меняется образ женщины в искусстве, обществе, как меняется отношение к домашнему и сексуальному насилию.