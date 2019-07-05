Иван Сухарев сдал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Башкирии

Ивана Сухарева поддержали 476 депутатов представительных органов местного самоуправления. Он представил листы с их подписям, сведения о трех кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.