Иван Сухарев сдал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Башкирии
Он стал вторым кандидатом из 11-ти выдвинутых, кто собрал подписи депутатов муниципалитетов.
В Центральную избирательную комиссию Башкирии поступили документы для регистрации кандидатом на должность Главы Республики Башкортостан Ивана Сухарева, сообщили в ЦИК Башкирии.
Ивана Сухарева поддержали 476 депутатов представительных органов местного самоуправления. Он представил листы с их подписям, сведения о трех кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
Выборы главы региона состоятся 8 сентября. Ранее документы в ЦИК Башкирии сдал врио главы республики Радий Хабиров. Всего на этапе выдвижения о своем участии в выборах заявили 11 человек.