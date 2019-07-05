Детский омбудсмен Башкирии: С дочерьми Хайруллиных будут работать врачи и психологи

Напомним, сегодня ночью стало известно о том, что всю семью, включая детей, задержали сотрудники Управления ФСБ России по Башкирии на съемной квартире в Казани. Пропавших миллионов при них не нашли. Уже известно, что девочки будут переданы родственникам семьи, поскольку с родителями будут проводиться тщательные следственные действия. В ближайшее время их, скорее всего, отправят под арест.

По словам Миланы Скоробогатовой, которая уже посетила на днях Салават с рабочим визитом, ситуация с сестрами Хайруллиных взята под личный контроль главы города Салават, а также специалистов города.

- Как только дети вернутся домой к родным и будет определено их место жительства и станет известно, кто именно будет отвечать за детей, девочкам будет оказана вся необходимая помощь - от медицинской до психологической помощи. Сейчас главное - это жизнь и здоровье детей, их психологическое спокойствие. В конце концов, сейчас время летнего оздоровительного отдыха, - заявила Мемдиакорсети Милана Скоробогатова.

Напомним, 28 мая полицейские объявили в розыск 36-летнюю Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 23 миллионов рублей из банковской кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой. Несовершеннолетние дети Луизы, а также ее супруг, были также объявлены в федеральный розыск.

Не так давно был найден ее автомобиль, на котором, как предполагалось, семья могла скрыться. Также, спустя месяц после исчезновения, у всех близких родственников семьи были взяты ДНК, а телеведущий Андрей Малахов даже предлагал миллион рублей за любую информацию о местонахождении беглой кассирши и ее семьи. Родные и близкие семьи просили ее вернуться и сдаться полиции через телеэкраны.

История с исчезновением семьи вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях. «Отомстила за всех, кто погряз в кредитах», — так писали пользователи социальных сетей. В сети даже был создан хештэг #бегилуизабеги (#RunLuizaRun), пользователи писали о том, что одобряют все действия предполагаемой мошенницы и не станут ее "сдавать" сотрудникам правоохранительных органов, даже если встретятся с ней лично. Феномен массовой поддержки ранее также выясняла Медиакорсеть.