Комиссия по этике Госсобрания Башкирии оценила поведение коллег

Вчера, 4 июля, состоялось заседание комиссии по этике Государственного собрания – Курултая Башкирии, на котором депутаты рассмотрели жалобы, поступившие на их коллег. О результатах нам рассказал один из членов комиссии, депутат Курултая Ильгам Галин.

Первым в повестке дня был обозначен слуга народа и председатель Башкирской республиканской коллегии адвокатов Булат Юмадилов. На него поступили жалобы от неизвестных людей, по этой причине анонимности жалобы остались без ответа. Без ответа жалобы на г-на Юмадилова остались еще и по причине того, что делами вокруг БРКА занимаются следователи Следственного комитета России. Поэтому, бежать впереди следователей, отвечая на жалобы, было бы не совсем корректно.

Булат Юмадилов Фото: Госсобрание РБ

Вторым в повестке дня значился депутат и предприниматель от строительства Фазит Арсланов. На него, как не только депутата, но и руководителя строительной компании пожаловались субподрядчики: мол, расчеты задерживает. В этом случае удалось сторонам при посредничестве коллег-депутатов договориться о мировом соглашении.

Фазит Арсланов Фото: Госсобрание РБ

Вперед красивую девушку депутаты решили не пропускать и жалобы на депутата Руфину Шагапову рассмотрели в третью очередь. Она заключалась примерно в следующем: мол, депутат-эколог ничего для защиты природы не делает, а только лишь пиарится на этой теме.

Как пояснила г-жа Шагапова изданию ProUfu.Ru, жалобщиками, по всей видимости, являются граждане, которые приходили к ней на прием и вели себя не очень-то и по-деловому воспитанно. Ввиду анонимности жалоба на нее осталась также без ответа.