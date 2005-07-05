Два молодых юриста из Башкирии шокировали ЦИК России

Также вице-чемпионами стали два уроженца Стерлитамака Андрей Кийко и Евгений Япрынцев, подготовившие работу на кафедре административно-правовых дисциплин Уфимского юридического института МВД РФ. Их труд назывался витиевато: "Административная ответственность в избирательном процессе. Проблемы совершенствования административно-наказательного инструментария", заставил ЦИК России: онеметь от изумления. Комиссия впервые столкнулась с работой, которая отличается, как говорится в рецензии, "не только глубиной исследования, новизной, теоретической и практической значимостью, но и умением авторов излагать свои мысли, аргументировать позицию, стройностью изложения". Особенно этот труд запал в душу члену российского Центризбиркома, доктору юридических наук Сиябшаху Шапиеву. Профессор настаивал на том, чтобы авторы получили главный приз, а их предложения по совершенствованию КоАПа были использованы при внесении изменений и дополнений в законодательные акты о выборах и референдумах. Но господам Кийко и Япрынцеву пришлось довольствоваться "серебром".Пока высокая комиссия решала, какая из работ наиболее достойна, один из наших героев уже "остепенился" (преподаватель Уфимского юридического института МВД РФ капитан милиции Андрей Кийко стал кандидатом юрнаук), а другой - в шаге от получения ученой степени (Евгений Япрынцев сейчас защищает кандидатскую).После церемонии награждения в вешняковском ведомстве "МК" взял у победителей блиц-интервью.- Так почему же все-таки не первое место, а второе?- Вопрос, наверное, нужно задать членам комиссии. Но, как нам кажется, сделано это было по соображениям корректности, - в один голос говорят Андрей и Евгений. - Победителем стал аспирант кафедры муниципального и конституционного права Московского государственного университета Иван Советников. Не дать первое место, значит признать, что юрфак МГУ утратил право называться лучшей юридической школой страны. Что, наверное, в понимании членов ЦИК было бы не совсем тактично. Но наша работа не была хуже труда Советникова. А некоторые считают, что даже лучше.- Некоторые - это кто?- Ну, например, Сиябшах Шапиев. Да и Александр Вешняков. Александр Альбертович, когда я представлял работу на церемонии награждения в ЦИКе, назвал меня лучшим докладчиком, - отчего-то смущенно признается Евгений Япрынцев.- Ну и каким показался глава Центризбиркома?- Отличный мужик. Эрудированный, великолепно владеет темой, для каждого лауреата и дипломанта нашел слова, а не отделывался общими фразами. Он очень простой в общении, жизнерадостный и тактичный. Было видно, что Александр Вешняков торопится, но проведя "протокольную" церемонию, не ушел. Предложил каждому запечатлеться в его председательском кресле, со всеми сфотографировался на память.- Конкуренты у вас были сильные?- Насколько все было серьезно, можно судить хотя бы по отбору. Из 226 работ прошли "квалификацию" 118 и лишь 12 - вышли в финал. Что касается авторов, которых довелось увидеть в Москве, это целеустремленные, амбициозные и молодые ребята.- А вы уже, получается, немолодые?- Ну, мне - 29 лет, а Андрею - 28, - продолжает г-н Япрынцев. - Из всех лауреатов только я являлся практиком в избирательном праве, как член территориальной комиссии Стерлитамака.- Это служба в комиссии навеяла тему работы?- Отчасти да. По существующей практике в Башкирии в случае выявления административных правонарушений протоколы составляют лишь на одном участке из 192. Члены избирательных комиссий не то чтобы не замечают нарушений, просто закрывают на них глаза - так зачастую просто не могут правильно оформить бумаги и довести дело до суда. Только суд вправе накладывать взыскания по административным проступкам, связанным с нарушением избирательных прав.- Интерес члена избиркома к такой теме понятен. А что привлекло офицера милиции?- Наша работа называется "Административная ответственность в избирательном процессе". А кто как не милиционер должен уметь составлять протоколы? - говорит г-н Кийко. - Допустим, замечен гражданин, который заклеивает листовками одного кандидата агитационные материалы другого. Мы учим курсантов определять административный состав и возбуждать производство по делу.- Так в чем же уникальность вашей работы, которой так был очарован г-н Шапиев?- Понимаете, законодательство создано неплохое, но сегодня оно не работает по многим причинам. В КоАПе порядка 25-30 статей, связанных с нарушением избирательных прав граждан. Но очень многие из них требуют гибкого подхода, - продолжает Евгений Япрынцев. - Сейчас единственная санкция, предусмотренная кодексом, - штраф. Но "бить рублем" не всегда разумно, особенно в период избирательной кампании, где вращаются огромные деньги.- Так что же вы предлагаете?- Ну, во-первых, ввести в кодекс в качестве санкции - предупреждение. Предупреждение, вынесенное судом, которое, учитывая открытость судебных процессов, предается огласке, порою может играть даже более действенную роль, чем штраф. Или в КоАПе в качестве меры наказания может быть применена конфискация, скажем, копира, на котором незаконно изготавливались листовки. Но сами агитматериалы конфискации не подлежат - их распространяй, сколько хочешь. Эту правовую коллизию необходимо устранить. Или, наконец, в действующей редакции закона "О средствах массовой информации" говорится о том, что деятельность СМИ в случае грубых нарушений на выборах может быть приостановлена на время выборов. Однако это в реальности невозможно из-за обязательного заключения федерального органа в сфере печати или телерадиовещания. Пока эта экспертиза будет проводиться, агитационный период в прессе (а он длится один месяц) закончится. Так что и приостанавливать выход СМИ не имеет смысла. Мы предлагаем предоставить право избирательным комиссиям, минуя этот этап.- И это, по-вашему, демократично?- На наш взгляд, суд в состоянии разобраться и вынести справедливое решение. Если бы такая норма была бы процессуально прописана, не возникло б щекотливых ситуаций с "вырубанием" на территории республики передачи Доренко, где он агитировал против "Отечества - Всей России" в целом и Юрия Лужкова в частности. Или, например, возможно было бы купировать выход газет, агитирующих за одного из противников действующего главы республики, на президентских выборах в Башкирии в 2003 году.- Признайтесь, вы рассчитывали, что станете дипломантами такого престижного конкурса?- В душе, наверное, надеялись на какое-то признание. Но отправили работу и забыли. А в ЦИКе к конкурсу отнеслись гораздо серьезнее, чем мы сами. Прислали приглашения за подписью Вешнякова через Центризбирком Башкортостана и нам лично. Все-таки, пока мы дипломы не получили, до конца не верилось. Мы даже нашему научному руководителю, завкафедрой административно-правовых дисциплин УЮИ Владимиру Тяптину ничего сначала не сказали. Поставили в известность, когда привезли в Уфу диплом и вручили ему.- Как он отреагировал?- Рад был, конечно. Но, будучи интеллигентным человеком, тактично сказал: "Ребята, это прежде всего ваша заслуга":- Допустим, через несколько месяцев в теленовостях сообщат, что ЦИК РФ вышел с законодательной инициативой с вашими предложениями:- Что тут скрывать? Безусловно, будет приятно, - в один голос заявили оба юриста-триумфатора. - Но предметом авторского права наши предложения являться не могут, а потому о нашем <подвиге> никто не узнает.Андрей СИПЛИЧУК. в Уфе> от 06.07.05 г.