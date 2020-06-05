В Башкирии после принятия Конституции пересмотрят законы

По его словам, Конституция показала свою жизнеспособности, однако пришло время ее пересмотреть, так как она принималась «в непростое время, в сложной экономической и политической обстановке» и «жизнь не стоит на месте».

«Невозможно было предусмотреть все нюансы, предугадать вехи дальнейшего развития страны. Два-три десятка лет, казалось бы, небольшой период, но ситуация с тех пор кардинально изменилась. Сейчас необходимо привести Конституцию в соответствие с реально сложившимися отношениями, а также заложить в закон то, о чем никто не думал на момент его принятия», – выразил свое мнение Толкачев.