В Башкирии после принятия Конституции пересмотрят законы
Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев сообщил о планах по совершенствованию законодательства в связи с голосованием по поправкам.
По его словам, Конституция показала свою жизнеспособности, однако пришло время ее пересмотреть, так как она принималась «в непростое время, в сложной экономической и политической обстановке» и «жизнь не стоит на месте».
«Невозможно было предусмотреть все нюансы, предугадать вехи дальнейшего развития страны. Два-три десятка лет, казалось бы, небольшой период, но ситуация с тех пор кардинально изменилась. Сейчас необходимо привести Конституцию в соответствие с реально сложившимися отношениями, а также заложить в закон то, о чем никто не думал на момент его принятия», – выразил свое мнение Толкачев.
Он отметил, что в Конституции предлагается закрепить законодательно регулярную индексацию пенсий и установить МРОТ не ниже прожиточного минимума, лицам, занимающим важные посты будет запрещено в случае принятия занимать высокие должности. Предлагается также укрепить нормы о целостности и независимости государства, повышении его обороноспособности. По мнению Толкачева, сейчас в Конституции довольно размытые формулировки, которые нужно поправить как на федеральном, так и на региональном уровнях.