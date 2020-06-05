Почему некоторые поправки в конституцию надо было принимать 10 лет назад

Политик подчеркнул, что в целом оценивает поправки в конституцию позитивно: есть ряд блоков, которые давно нуждались в дополнительной конституционной регламентации.

— Первая важная группа поправок − о защите суверенитета России, о том, что недопустимо призывать к отторжению территории страны и нарушать её территориальную целостность. Вторая очень важная поправка — историческая роль нашей страны, которая не была обозначена в Конституции 1993 года. И получилось так, что наша страна была молодой и начинала свой отсчёт с 1993 года. Это неправильно. Поэтому поправка о том, что мы страна с тысячелетней историей, прямо прописывается в Конституцию. Это поправка о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР.

Александр Зорин отмечает, что, по мнению критиков, Россия якобы может выйти из Европейского суда по правам человека. По его словам, «никто никуда не выходит», а страна остается во всех международных организациях, «по сути, выполняя все их предписания и требования».

— Также в Конституции остаётся светский характер государства и отсоединение её от церкви. И если читать буквально, то поправкой предлагается только лишь показывать традиционализм русского народа. Потому что так мы сохраняем память предков, передавших нам веру в Бога. Никакой обязанности из-за этой поправки не возникает.

При этом политик подчеркивает, что разъяснительной работы по поправкам в конституцию недостаточно: нужно в простых и понятных формах доносить суть поправок.

Подробнее — в интервью изданию Бел.ру.