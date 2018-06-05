Все члены правительства Башкирии победили в праймериз, а депутаты – не все

Состав парламента после выборов значительно обновится, такой вывод сделал Константин Толкачев после праймериз, которые прошли в Башкирии 3 июня. На них определялись наиболее достойные кандидаты в депутаты Госсобрания республики на выборы 9 сентября.

Так из действующих 110 депутатов башкирского парламента в праймериз участвовали только 56, и то не все из них прошли сито предварительного голосования. Это значит, что состав парламента республики обновится более, чем наполовину.

- Все члены правительства, участвовавшие в праймериз, победили, - сказал Константин Толкачев.

Он перечислил некоторых победителей праймериз по округам:

- Глава Башкирии Рустэм Хамитов набрал наибольшее число голосов по 5 избирательному округу, вице-премьер Николай Хорошилов – в 31 округе, управляющий директор УМПО Евгений Семивеличенко – во 2 округе, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин – в 40 округе, мэр Уфы Ирек Ялалов – в 9 округе, гендиректор уфимского аэропорта Александр Андреев – в 10 округе.

Также победили и все члены правительства, ставшие участниками праймериз: министр ЖКХ Сергей Афонин, министр финансов Рида Субхангулова, министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта.

Победил и сам Константин Толкачев, и некоторые действующие депутаты, из них спикер парламента назвал только Елену Родину и Эльвиру Аиткулову.

- Первые два места в своих округах заняли 20 женщин, это 18% от числа лидеров, - сказал Константин Толкачев.

Окончательно список кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии будет объявлен не сразу, сначала итоги предварительного голосования утвердят на оргкомитете по организации праймериз, позже списки отправят на утверждение в Москву, и лишь затем примут решение на партийной конференции в республике.

Попасть в список кандидатов, минуя праймериз, возможно, но этого, скорее всего, не произойдет, сказал Константин Толкачев.

- Такая возможность – кооптировать в список кандидатов – в уставе партии есть, но такого на нашем примере не будет, я думаю, - высказался Толкачев.

Из лидеров праймериз будут определены 55 кандидатов по одномандатным округам, 165 кандидатов – для 55 территориальных партийных списков, и 3 – для общепартийного списка. Возглавить общепартийный список предложат главе Башкирии Рустэму Хамитову.