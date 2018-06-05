Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Все члены правительства Башкирии победили в праймериз, а депутаты – не все
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a2%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b2

Все члены правительства Башкирии победили в праймериз, а депутаты – не все

Сегодня, 11:17ПолитикаРазиф АбдуллинФото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии