Руководитель администрации главы Башкирии Нагорный попрощался с коллегами
Сегодня, 13:05ПолитикаРустэм БашкирцевФото: glavarb.ru
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По данным «Коммерсанта-Уфа», он покинул свою должность.
- Владимир Нагорный, возглавлявший с ноября 2016 года администрацию главы Башкирии Рустэма Хамитова, покинул эту должность, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированные источники.
По версии одного из источников, еще в начале прошлой недели Владимир Нагорный неожиданно оформил отпуск на одну неделю, до 4 июня, но "в выходные забрал свои вещи и попрощался с некоторыми сотрудниками администрации".
Сам Владимир Нагорный ситуацию не комментирует.
Теперь ожидают выхода указа о назначении нового руководителя администрации, на это место прочат Евгения Маврина, назначенного 31 мая заместителем Владимира Нагорного.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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