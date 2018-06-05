Руководитель администрации главы Башкирии Нагорный попрощался с коллегами

- Владимир Нагорный, возглавлявший с ноября 2016 года администрацию главы Башкирии Рустэма Хамитова, покинул эту должность, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированные источники.

По версии одного из источников, еще в начале прошлой недели Владимир Нагорный неожиданно оформил отпуск на одну неделю, до 4 июня, но "в выходные забрал свои вещи и попрощался с некоторыми сотрудниками администрации".