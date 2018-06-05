На инвестиционные проекты в Башкирии потратят два миллиарда рублей
Сейчас Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан содержит 57 проектов общей стоимостью свыше 195 млрд. рублей.
Накануне на заседании комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов было включено в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ шесть инвестпроектов с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей и 128 рабочими местами, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.
В перечень вошли следующие проекты:
Строительство цеха по роботизированию молочно-товарных ферм вблизи д. Самарского отделения совхоза Абзелиловского района. Инициатор – СПК «Красная Башкирия»
Строительство новой 4-х местной пассажирской подвесной канатной дороги с отцепляемыми зажимами и защитными колпаками на территории горнолыжного комплекса в Белорецком районе. Инициатор – ООО «Абзаково»
Следующие три инвестиционных проекта располагаются на территории Зауралья в Баймакском районе:
первый – по строительству цеха по переработке природного камня, второй – по строительству цеха по производству твердого топлива и третий - строительство цеха по сублимации кобыльего молока.
Также в перечень вошел проект по строительству цеха по переработке отходов нефтяной промышленности на территории Стерлитамакского района.
Напомним, на сегодняшний день Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан содержит 57 проектов общей стоимостью свыше 195 млрд. рублей. Количество новых рабочих мест составляет более 12,5 тысяч.