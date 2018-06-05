На инвестиционные проекты в Башкирии потратят два миллиарда рублей

Накануне на заседании комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов было включено в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ шесть инвестпроектов с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей и 128 рабочими местами, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.

В перечень вошли следующие проекты:

Строительство цеха по роботизированию молочно-товарных ферм вблизи д. Самарского отделения совхоза Абзелиловского района. Инициатор – СПК «Красная Башкирия»

Строительство новой 4-х местной пассажирской подвесной канатной дороги с отцепляемыми зажимами и защитными колпаками на территории горнолыжного комплекса в Белорецком районе. Инициатор – ООО «Абзаково»

Следующие три инвестиционных проекта располагаются на территории Зауралья в Баймакском районе:

первый – по строительству цеха по переработке природного камня, второй – по строительству цеха по производству твердого топлива и третий - строительство цеха по сублимации кобыльего молока.

Также в перечень вошел проект по строительству цеха по переработке отходов нефтяной промышленности на территории Стерлитамакского района.