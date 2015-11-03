В Уфе завтра стартует Международный экологический форум

Он пройдет с 6 по 8 июня.

В Уфе с 6 по 8 июня в выставочном комплексе "ВДНХ-Экспо" состоятся Международный экологический форум и Вторая специализированная выставка «Экология. Технологии. Жизнь».

На выставке будут представлены такие направления, как Экопром, Экогород, Экомониторинг, Экострой, Заповедники и т.д. Всего участие в экспозиции примут более 80 компаний из 12 регионов России.

Среди участников выставки будут презентованы природные парки и заповедники:национальный парк «Башкирия», Южно-Уральский природный заповедник, Башкирский государственный заповедник «Шульган-Таш», «Мурадымское ущелье» и другие.

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