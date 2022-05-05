Только не они: список антикандидатов на пост главы башкирского Минздрава

Жители Сибая, потерявшие родственников в местной больнице, называют ее «фабрикой смерти». В октябре прошлого года в этом медучреждении от перитонита умер семилетний мальчик. По словам родственников ребенка, врачи осматривали его дважды, но не смогли вовремя поставить диагноз «аппендицит». Когда мальчик попал на операционный стол, у него уже развилось тяжелое осложнение. По словам родственников малыша, молодые хирурги не смогли найти воспаленный аппендикс и вызвали на помощь 70-летнего коллегу. Операцию завершили, но мальчик той же ночью умер. Примечательно, что в соцсетях местные жители рассказали аналогичные истории, когда их детей также прооперировали, предположительно уже с развившимся осложнением аппендицита. А беременной жительнице Сибая с таким диагнозом пришлось перенести три таких вмешательства — жизнь ей и ее ребенку в результате спасли уфимские врачи.