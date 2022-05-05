Песков прокомментировал желание «азовцев» обменять мирных жителей на продукты

Украинские нацисты, захватившие комбинат «Азовсталь», выступили с требованием об обмене удерживаемых ими мирных жителей на медикаменты и продукты питания. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Заявления подобного рода сегодня напоминают те требования, которые озвучивали в свое время представители сирийских террористических группировок. Издание RT пишет об этом со ссылкой на пресс-атташе Владимира Путина Дмитрия Пескова. Напомним, Министерство обороны РФ проинформировало ранее о том, что в период с 5 по 7 мая включительно будет открыт коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического предприятия. У граждан будет возможность выйти с восьми утра до шести часов вечера. Представители российских Вооруженных сил и Народной милиции ДНР на эти периоды времени прекратят вести бои и отойдут на максимально безопасные расстояния.

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