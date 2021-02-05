Жителя Башкирии подозревают в убийстве пропавшей полгода назад предпринимательницы

По версии следствия, в августе прошлого года в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт из-за цен на товары. Ссора в дальнейшем переросла в драку, в ходе которой мужчину задушил предпринимательницу. затем он вывез её тело за город и спрятал на дне колодца садового участка своего знакомого. Уже в Уфе подозреваемый с телефона погибшей отправил сообщение подруге.