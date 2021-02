Жителя Башкирии подозревают в убийстве пропавшей полгода назад предпринимательницы

В Стерлитамаке установлен подозреваемый в убийстве местной предпринимательницы, которая числилась без вести пропавшей с лета прошлого года, сообщает пресс-службы следственного управления СКР по Башкирии.

В августе прошлого года стало известно о пропаже 52-летней предпринимательницы. По предварительным данным, она написала своей подруге о том, что улетает отдыхать и больше на связь не выходила. Её длительное отсутствие стало свидетельством о возможной криминальной причине её исчезновения. В связи с этим Следком возбудил уголовное дело по факту убийства. В ходе следствия под подозрение попал 39-летний мужчина, который занимался поставкой одежды для магазинов потерпевшей. В итоге он сознался в содеянном и указал на местонахождение тела пропавшей. По версии следствия, в августе прошлого года в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт из-за цен на товары. Ссора в дальнейшем переросла в драку, в ходе которой мужчину задушил предпринимательницу. затем он вывез её тело за город и спрятал на дне колодца садового участка своего знакомого. Уже в Уфе подозреваемый с телефона погибшей отправил сообщение подруге. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter