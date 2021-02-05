Уфимский адвокат Александр Войцех сообщил об обысках в собственном доме

Уфимский адвокат Александр Войцех сообщил об обысках в собственном доме

Вчера, 11:48ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Сегодня, 5 февраля, в доме уфимского юриста Александра Войцеха были проведены обыски. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

— Я это воспринимаю как способ давления. Уголовное дело на меня возбудили спустя 8 месяцев доследственной проверки, которую проводили при отсутствии заявлений банков. Заявления выудили следователи только в этом году, — отметил Войцех.

Он считает, что на него оказывают давление из-за уголовных дел, которыми занимается сам адвокат. Среди перечисленных возможных вариантов – уголовное дело в отношении экс-президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова. Помимо этого, он занимался делом о коррупции в районном суде Советского района Уфы и попытками ускорить расследования уголовных дел о врачебных преступлениях.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы