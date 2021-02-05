Уфимский адвокат Александр Войцех сообщил об обысках в собственном доме

Он считает, что на него оказывают давление из-за уголовных дел, которыми занимается сам адвокат. Среди перечисленных возможных вариантов – уголовное дело в отношении экс-президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова. Помимо этого, он занимался делом о коррупции в районном суде Советского района Уфы и попытками ускорить расследования уголовных дел о врачебных преступлениях.