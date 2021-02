Радий Хабиров запретил чиновникам принимать подарки и обсуждать власть в соцсетях

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о кодексе этики и поведения госслужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Прежде всего поправки коснулись статьи о доходах. Теперь чиновники и члены их семьи обязаны отчитываться о расходах и деньгах, которые они получают. Помимо этого, теперь официально запрещено получать от физических лиц подарки, денежные вознаграждения. К слову, если чиновнику из Башкирии в командировке преподнесут презент из другого города или страны, значит подарок принадлежит республике, а не ему. Однако есть возможность выкупить сувенир. Также действуют новые правила по поведению в интернете. Теперь госслужащие не должны высказывать свое мнение, суждения и оценки в отношении госорганов и действующей власти.

