Радий Хабиров запретил чиновникам принимать подарки и обсуждать власть в соцсетях

Радий Хабиров запретил чиновникам принимать подарки и обсуждать власть в соцсетях

Вчера, 12:16ПолитикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о кодексе этики и поведения госслужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Прежде всего поправки коснулись статьи о доходах. Теперь чиновники и члены их семьи обязаны отчитываться о расходах и деньгах, которые они получают. Помимо этого, теперь официально запрещено получать от физических лиц подарки, денежные вознаграждения. К слову, если чиновнику из Башкирии в командировке преподнесут презент из другого города или страны, значит подарок принадлежит республике, а не ему. Однако есть возможность выкупить сувенир.

Также действуют новые правила по поведению в интернете. Теперь госслужащие не должны высказывать свое мнение, суждения и оценки в отношении госорганов и действующей власти.

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