Радий Хабиров запретил чиновникам принимать подарки и обсуждать власть в соцсетях

Прежде всего поправки коснулись статьи о доходах. Теперь чиновники и члены их семьи обязаны отчитываться о расходах и деньгах, которые они получают. Помимо этого, теперь официально запрещено получать от физических лиц подарки, денежные вознаграждения. К слову, если чиновнику из Башкирии в командировке преподнесут презент из другого города или страны, значит подарок принадлежит республике, а не ему. Однако есть возможность выкупить сувенир.