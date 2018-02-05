Глава Башкирии распорядился, чтобы чиновники стали бережливыми

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал распоряжение о проведении эксперимента в виде пилотного проекта под названием «Бережливое правительство». Как сообщили в пресс-службе главы региона, проект связан с внедрением принципов бережливого производства в отдельных государственных органах республики. Основная цель эксперимента - совершенствования системы госуправления, обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года и достижения ее целевых ориентиров.
Для успешной реализации проекта образован координационный совет, которому поручено обеспечить применение инструментов бережливого производства в кабинетах и коридорах власти.
Из распоряжения Рустэма Хамитова следует, что проект будет внедряться практически во всех структурах исполнительной власти региона, а именно – отраслевых министерствах и госкомитетах. Муниципалитеты пока решено к эксперименту не привлекать, хотя ранее подобная возможность обсуждалась.
Напомним, участие Башкирии в проекте «Бережливое правительство» обсуждалось недавно в Уфе, в ходе встречи Рустэма Хамитова с представителем Госкорпорации «Росатом» Владимиром Арженцовым, который курирует проект по линии своей компании, разработавшей его и предложившей к внедрению во властных структурах.
- Мы понимаем, что сегодня ряд наших правительственных, муниципальных структур, предприятий, которые принадлежат республике, работают по старинке, во многом еще на эмоциях, не системно. А «Бережливое правительство» поможет нам привести всё в систему и добиться новых результатов. Так что будем трудиться в этой части, - сообщил в ходе той встречи Рустэм Хамитов.
Для справки
Федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» разработан при содействии госкорпорации «Росатом». Он направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти. Помимо Башкирии, в проекте участвуют Адыгея, Северная Осетия, Кировская и Рязанская области, а также Ханты-Мансийский АО.