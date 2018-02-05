Глава Башкирии распорядился, чтобы чиновники стали бережливыми

Башкирии начнется эксперимент «Бережливое правительство».

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал распоряжение о проведении эксперимента в виде пилотного проекта под названием «Бережливое правительство». Как сообщили в пресс-службе главы региона, проект связан с внедрением принципов бережливого производства в отдельных государственных органах республики. Основная цель эксперимента - совершенствования системы госуправления, обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года и достижения ее целевых ориентиров.

Для успешной реализации проекта образован координационный совет, которому поручено обеспечить применение инструментов бережливого производства в кабинетах и коридорах власти.

Из распоряжения Рустэма Хамитова следует, что проект будет внедряться практически во всех структурах исполнительной власти региона, а именно – отраслевых министерствах и госкомитетах. Муниципалитеты пока решено к эксперименту не привлекать, хотя ранее подобная возможность обсуждалась.

Напомним, участие Башкирии в проекте «Бережливое правительство» обсуждалось недавно в Уфе, в ходе встречи Рустэма Хамитова с представителем Госкорпорации «Росатом» Владимиром Арженцовым, который курирует проект по линии своей компании, разработавшей его и предложившей к внедрению во властных структурах.

- Мы понимаем, что сегодня ряд наших правительственных, муниципальных структур, предприятий, которые принадлежат республике, работают по старинке, во многом еще на эмоциях, не системно. А «Бережливое правительство» поможет нам привести всё в систему и добиться новых результатов. Так что будем трудиться в этой части, - сообщил в ходе той встречи Рустэм Хамитов.

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