Парламент Башкирии заслушает министра МВД и прокурора

Утверждена примерная программа законопроектной работы Госсобрания – Курултая на весеннюю сессию 2018 года.

В программу включено рассмотрение около 50 проектов республиканских законов, сообщили в пресс-службе башкирского парламента. Депутаты рассмотрят в том числе поправки в республиканские Кодексы об административных правонарушениях и о выборах, в законы «Об административных комиссиях в Республике Башкортостан», «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».

Также уже известно, доклады каких ведомств будут заслушаны в 2017 году.

В феврале на пленарном заседании должен прозвучать отчет о работе Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан в 2017 году, а также перед депутатами выступит министр внутренних дел по РБ Роман Деев. В апреле депутаты заслушают прокурора Башкирии Андрея Назарова, в мае запланирован отчет правительства Башкирии о результатах приватизации государственного имущества Республики Башкортостан за 2017 год.