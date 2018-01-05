Парламент Башкирии заслушает министра МВД и прокурора
В программу включено рассмотрение около 50 проектов республиканских законов, сообщили в пресс-службе башкирского парламента. Депутаты рассмотрят в том числе поправки в республиканские Кодексы об административных правонарушениях и о выборах, в законы «Об административных комиссиях в Республике Башкортостан», «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».
Также уже известно, доклады каких ведомств будут заслушаны в 2017 году.
В феврале на пленарном заседании должен прозвучать отчет о работе Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан в 2017 году, а также перед депутатами выступит министр внутренних дел по РБ Роман Деев. В апреле депутаты заслушают прокурора Башкирии Андрея Назарова, в мае запланирован отчет правительства Башкирии о результатах приватизации государственного имущества Республики Башкортостан за 2017 год.
– Встречи с руководителями правоохранительных ведомств позволят оценить состояние законности в регионе, работу по обеспечению правопорядка, совместно определить необходимые изменения в законодательстве для более эффективной защиты прав наших граждан, - сказал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. - Эта тема затрагивает каждого, поэтому, уверен, информация с которой выступят прокурор и министр, заинтересует не только депутатов, но и многих жителей республики.