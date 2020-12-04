В БСК прокомментировали решение суда о незаконной приватизации компании

В БСК прокомментировали решение суда о незаконной приватизации компании

Вчера, 17:14ПолитикаТимур Алмаев
Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов также рассказал о будущем предприятия

В Башкирской содовой компании прокомментировали решение арбитражного суда Республики Башкортостан о признании приватизации компании незаконной и истребовании акций из чужого незаконного владения у принадлежащего правительству Башкирии АО «Региональный фонд», а также АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия» в пользу государства.

– Я не могу комментировать решение суда. Это неправильно. Моя задача как генерального директора обеспечить эффективную работу компании и выполнение всех договорных обязательств, - сказал генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

- Мы разработали программу диверсификации производства 2021-2030. Общий объем инвестиций во все проекты программы оценочно составляет 311 млрд. рублей. В том числе на развитие индустриальных парков планируется вложить 177 млрд. рублей, с учетом привлекаемых инвестиций резидентов. На реализацию экологических проектов будет выделено более 25 млрд рублей. Данную программу я презентовал министерству промышленности. Получили поддержку и сегодня приступаем к ее реализации. С этого года мы приступили к реализации программы повышения благосостояния трудового коллектива БСК 2020-2025 и наша задача выполнить ее в полном объёме.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить сделки по приватизации компании в 2007 и 2013 годах. Ведомство выявило нарушения в данной процедуре.

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