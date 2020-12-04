В БСК прокомментировали решение суда о незаконной приватизации компании

- Мы разработали программу диверсификации производства 2021-2030. Общий объем инвестиций во все проекты программы оценочно составляет 311 млрд. рублей. В том числе на развитие индустриальных парков планируется вложить 177 млрд. рублей, с учетом привлекаемых инвестиций резидентов. На реализацию экологических проектов будет выделено более 25 млрд рублей. Данную программу я презентовал министерству промышленности. Получили поддержку и сегодня приступаем к ее реализации. С этого года мы приступили к реализации программы повышения благосостояния трудового коллектива БСК 2020-2025 и наша задача выполнить ее в полном объёме.