Спикер парламента Индонезии назвал Путина своим кумиром

Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии – парламента страны – Зулькифли Хасан заявил, что президент РФ Владимир Путин его кумир.

Политик прибыл в Москву для участия в международной конференции «Парламентарии против наркотиков», сообщают Dni.ru. В России Хасан впервые, он выразил надежду, что участники конференции смогут выработать совместные подходы для борьбы с распространением наркотиков.