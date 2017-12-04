Спикер парламента Индонезии назвал Путина своим кумиром
Сегодня, 18:19Политика
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Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии – парламента страны – Зулькифли Хасан заявил, что президент РФ Владимир Путин его кумир.
Политик прибыл в Москву для участия в международной конференции «Парламентарии против наркотиков», сообщают Dni.ru. В России Хасан впервые, он выразил надежду, что участники конференции смогут выработать совместные подходы для борьбы с распространением наркотиков.
В мероприятии задействованы представители парламентов 43 стран, после завершения пленарного заседания, на котором выступит спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, эксперты приступят к работе в рамках трех тематических секций.
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