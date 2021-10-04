Юшков прокомментировал рост цены на газ в Европе

Юшков прокомментировал рост цены на газ в Европе

Юшков прокомментировал рост цены на газ в Европе

Вчера, 19:57
Политика
Фото: pxhere.com
Игорь Юшков, являющийся экспертом Финансового университета при правительстве РФ и ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, высказался о том, что газ в Европе подорожал до $1200 за 1000 кубометров.

По словам Юшкова, речь идет «о биржевой торговле, торговле фьючерсами, но не о реальной отгрузке газа». При этом цены на фьючерсы будут продолжать сказываться на стоимости реальной отгрузки газа, информирует RT.

Эксперт также отметил, что «пока это биржевый инструмент и он очень психологичен». Он подчеркнул, что в его стоимости предусмотрены страхи и риски. Так на данный момент в цене отображается страх компаний из Европы. Они бояться трудностей в период отопительного сезона, поскольку в европейских подземных хранилищах осталось мало газа.

Юшков отметил и то, что уголь тоже подорожал и его не хватает. Когда дом отапливается углем или газом, потребитель должен приобретать специальные квоты на выбросы. А когда все начали использовать уголь и газ, выбросы тоже подорожали. «Получается, что все это и закладывается в конечную стоимость», — подытожил Юшков.

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