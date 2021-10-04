Токио сделал Москве представление из-за предстоящих учений в Японском море

Токио сделал Москве представление из-за предстоящих учений в Японском море

Токио сделал Москве представление из-за предстоящих учений в Японском море

Вчера, 18:43
Политика
Фото: wikipedia.org
Власти Японии сделали представление Кремлю из-за подготовки учений ВС РФ. Официальный Токио заявил, что причиной стало их проведение в Японском море.

Генеральный секретарь японского Кабмина Кацунобу Като выступил сегодня с заявлением, в котором подчеркнул, что зона, где Россия планирует ракетные стрельбы, частично затронет исключительную экономическую зону Японии. Об этом пишет портал RT.

Правительство заверило, что внимательно следит за действиями представителей ВС России вблизи Японии, сообщил Кацунобу Като.

В ходе заседания японского штаба кибернетической безопасности чиновники единогласно одобрили новую трехлетнюю стратегию кибербезопасности страны. Российская Федерация, КНДР и КНР фигурируют в этом документе как потенциальные источники атак со стороны хакеров.

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