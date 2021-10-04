Курултай Башкирии покинул депутат от «Единой России» Рашид Гатиятуллин

Помимо Гатиятуллина парламент Башкирии уже успели покинуть еще три депутата. Таким образом, в ближайшем будущем кто-то займет в Курултае-Госсобрании республики четыре депутатских кресла. Решение о том, кто удостоится этой чести будут принимать внутри партий, представители которых сложили свои полномочия, трое из них представляли Единую Россию, а один – КПРФ.