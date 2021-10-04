Федеральное правительство выдаст Башкирии кредит на 14,8 млрд рублей

В понедельник, 4 октября, правительство Башкирии провело очередное оперативное совещание. Руководитель региона Радий Хабиров проинформировал сегодня о том, что республике можно рассчитывать на федеральный кредит.

Общая его сумма составит 14,8 миллиарда рублей, пишет портал ufa.kp.ru. Членам делегации удалось «защитить» заявку на получение федерального кредита на «очень хороших условиях», уточнил Радий Хабиров в ходе выступления на совещании региональных властей. На средства из госбюджета правительство Башкирии намерено создавать транспортную и инженерную инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске. Глава республики выразил мнение о том, что если масштабная программа будет успешно реализована, то это послужит толчком для стремительного строительства объектов жилой недвижимости. По словам Радия Хабирова, детально со всеми планами в рамках новой программы общественность ознакомят уже в ближайшее время. Сделать это поручено вице-премьеру правительства Рустаму Муратову. Башкирские власти ранее сообщили, что намерены застроить уфимское Забелье. Там планируют строительство района, численность населения которого составит около 400 тысяч граждан.

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