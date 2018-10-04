Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов

- Было ошибкой федералов перенести выборы с марта на сентябрь. Законопроект делали люди, которые живут в пределах садового кольца, - отмечает заместитель председателя Госсобрания-Курултая Рустам Ишмухаметов. - Они, похоже, не знают, что в первое воскресенье октября копают картошку, а предвыборную кампанию мы были вынуждены проводить, когда все сельские жители были на сенокосе. Это было самое неудачное время для выборов, поэтому и явка соответствующая.