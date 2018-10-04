Патрушев встретился с секретарем Совета нацбезопасности Японии

Стороны обсудили сотрудничество России и Японии, направленное на укрепление доверия между государствами и безопасности. Об этом пишет газета «Известия».

Коллеги подтвердили, что Москва и Токио настроены на углубление диалога по линии оборонных ведомств, советов безопасности и МИД.

В сентябре президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам переговоров российский лидер предложил японскому премьеру заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Абэ ответил, что договор может быть заключен только после того, как будет решена территориальная проблема. Вероятно, премьер подразумевал давний спор Японии с Россией по поводу Курильских островов.