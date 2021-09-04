В Башкирии средний показатель пенсий вырос на 825 рублей

Согласно данным Башстата, в Башкирии увеличился средний показатель пенсий. Так, в июле этого года средняя пенсия по региону составляла 15 320,3 рубля, что в сравнении с прошлым годом выше на 825,7 рубля, тогда средний показатель был 14 494,6 рубля.
Отмечается, что в Башкирии само количество пенсионеров убавилось. Так в текущем году, по данным Башстата, пенсию получали 1 159 200 человек, что на 33 200 человека меньше по показателям прошлого года.
Напомним, что в конце августа Владимир Путин распорядился выплатить всем пенсионерам по 10 000 рублей. Для получения средств дополнительно обращаться куда-либо с заявлениями пожилым гражданам не нужно.