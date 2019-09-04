Радий Хабиров может стать «главным российским губернатором по мусору»

О том, что врио главы республики Радий Хабиров может возглавить рабочую группу Государственного совета* по вопросам обращения и ликвидации отходов I и II классов* опасности в регионах России, сообщает Telegram канал «Зеленый змий».

В сообщении говорится, что проблема обращения с отходами, в том числе опасными, актуальна для Башкирии, а Радий Хабиров – руководитель энергичный и компетентный. Соответственно, он и может стать «самыми главным по мусору» в России и заняться выработкой мероприятий по повышению эффективности мусорной реформы в стране.