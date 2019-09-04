Радий Хабиров может стать «главным российским губернатором по мусору»
Врио главы Башкирии может возглавить соответствующую рабочую группу в Государственном совете.
О том, что врио главы республики Радий Хабиров может возглавить рабочую группу Государственного совета* по вопросам обращения и ликвидации отходов I и II классов* опасности в регионах России, сообщает Telegram канал «Зеленый змий».
В сообщении говорится, что проблема обращения с отходами, в том числе опасными, актуальна для Башкирии, а Радий Хабиров – руководитель энергичный и компетентный. Соответственно, он и может стать «самыми главным по мусору» в России и заняться выработкой мероприятий по повышению эффективности мусорной реформы в стране.
* Государственный совет – негосударственный совещательный орган при президенте России с участием глав регионов.
* Отходы I и II класса опасности – самые опасные и ядовитые отходы по соответствующей классификации: I класс – крайне опасные отходы, II класс – с высокой степенью опасности.