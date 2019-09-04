Подписан указ о создании Совета по правам человека в Башкирии
Персональный состав Совета пока неизвестен.
Сегодня, 4 сентября, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики.
Как отмечается в документе, Совет должен будет заниматься главным образом мониторингом текущей ситуации в регионе и проверкой фактов ущемления прав граждан и нарушений закона. К тому же его представители смогут принимать самое деятельное участие в развитии механизмов общественного контроля, а также разработке и публикации справочно-аналитических, методических и прочих материалов для правового просвещения населения.
Уточняется, что Совета будут проводить свои заседания не реже одного раза в полгода.
По-прежнему большой интригой остается персональный состав будущего Совета. Медиакорсеть следит за развитием событий.