Подписан указ о создании Совета по правам человека в Башкирии

Сегодня, 4 сентября, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики.

Как отмечается в документе, Совет должен будет заниматься главным образом мониторингом текущей ситуации в регионе и проверкой фактов ущемления прав граждан и нарушений закона. К тому же его представители смогут принимать самое деятельное участие в развитии механизмов общественного контроля, а также разработке и публикации справочно-аналитических, методических и прочих материалов для правового просвещения населения.