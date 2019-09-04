МИД Финляндии призвал ЕС к улучшению отношений с Россией

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Глава МИД Финляндии Пекка Хависто в ходе интервью 4 сентября заявил, что ЕС должен прилагать усилия, чтобы улучшить отношения с РФ.
По его мнению, Евросоюзу это необходимо для укрепления безопасности в условиях международных конфликтов, сообщает газета «Известия».
По словам Хависто, сегодня сложно представить себе любые глобальные решения без участия России. Он также подчеркнул, что смена главы Украины даст возможность для улучшения отношений между Евросоюзом и РФ.
После включения Крыма в состав России в 2014 году США и ЕС ввели санкции против России. После этого они неоднократно продлевались.
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