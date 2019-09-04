МИД Финляндии призвал ЕС к улучшению отношений с Россией

По его мнению, Евросоюзу это необходимо для укрепления безопасности в условиях международных конфликтов, сообщает газета «Известия».

По словам Хависто, сегодня сложно представить себе любые глобальные решения без участия России. Он также подчеркнул, что смена главы Украины даст возможность для улучшения отношений между Евросоюзом и РФ.