Алкоголь, капремонт, мор пчел, школы, театры: чем займется парламент Башкирии осенью

Накануне, 3 сентября, прошла встреча спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева с депутатами, которые работают в парламенте республики на постоянно основе. Подробности сообщили в пресс-службе парламента.

Как оказалось, в работе парламентариев сейчас уже есть около сорока законопроектов, и это еще не полное их количество.

Так, депутаты регионального уровня должны заняться изменением законов, распространяющихся на весьма разные сферы экономики, социальной и культурной жизни Башкирии. Среди них – капитальный ремонт в многоквартирных домах, деятельность органов местного самоуправления, учебных заведений, театров, аварийно-спасательных служб, а также земельные отношения и лесные насаждения, ограничения торговли алкоголем и курительными смесями и прочие темы, которые, как считает спикер, требуют срочного вмешательства законотворцев.

В частности, он сделал акцент на работе добровольны пожарных дружин, которые вынуждены управлять изношенной техникой и страдают от недостатка бензина и запчастей. В свете указания врио лавы Башкирии о повышении внимания к пожарной безопасности, прозвучавшем вчера на оперативном совещании в правительстве РБ, эта задача кажется парламентариям очень актуальной.

Депутаты Госсобрания РБ также планируют рассмотреть вопросы, связанные с повышением рождаемости, работой регоператоров по сбору и переработке мусора, профилактикой социальных заболеваний и мором пчел, новости о котором пугали всё лето.

Важной частью своей работой депутаты считают разработку и внесение предложений для совершенствования федеральных законов, среди которых – законопроекты на тему присяжных заседателей в судах и оказания бесплатной юридической помощи населению.