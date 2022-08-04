ГИБДД начала массовые проверки водителей на «дороге смерти» в Башкирии

Массовые профилактические рейды сегодня проводятся на 1506 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск, проходящей через Иглинский района республики. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Сообщается, что в рамках профилактических мероприятий особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей, а также прочих видов административных правонарушений. В ведомстве подчёркивают, что рейды проводятся с целью поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности дорожного движения.
Отметим, что несколькими днями ранее на данной автодороге произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина и пострадали четверо пассажиров, в числе которых были двое детей. Также в нескольких километрах на той же автодороге ранее произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей, унёсшее жизнь одного из водителей.