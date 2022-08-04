ГИБДД начала массовые проверки водителей на «дороге смерти» в Башкирии

Отметим, что несколькими днями ранее на данной автодороге произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина и пострадали четверо пассажиров, в числе которых были двое детей. Также в нескольких километрах на той же автодороге ранее произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей, унёсшее жизнь одного из водителей.