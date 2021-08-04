Выборы 2021 в Башкирии: отвечаем на самые популярные вопросы избирателей

«Мобильный избиратель» в помощь

Если в дни голосования с 17 по19 сентября вы будете в отъезде, скажем, уедите в командировку, в отпуск или просто проживаете в другом городе, не по месту регистрации, указанному в паспорте, то можно воспользоваться системой «Мобильный избиратель». Для этого с паспортом или другим заменяющим его документом со 2 августа по 13 сентября нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию или в многофункциональный центр. А с 8 по 13 сентября — в любую участковую избирательную комиссию. Там можно подать заявление о включении вас в список избирателей по месту вашего нахождения на момент выборов, с обязательным указанием избирательного участка, где вы планируете проголосовать.