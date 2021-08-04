В конституции Башкортостана закрепят ряд ограничений для кандидатов в главы Башкирии

В конституции Башкортостана закрепят ряд ограничений для кандидатов в главы Башкирии
В конституции Башкортостана закрепят ряд ограничений для кандидатов в главы Башкирии
Вчера, 11:18ПолитикаЭлина Сайфранова
В Конституции РБ собираются закрепить новые требования для кандидатов на должность Главы Республики.

Спикер Государственного собрания, Константин Толкачев, сообщил о том, что в обновленной конституции Республики будут установлены следующие запреты для кандидатов на должность Главы.

Так, пост главы республики не сможет занять, кандидат имеющий двойное гражданство, в том числе любое право проживания в другом государстве. Кандидат обязан быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать на ее территории.

Также запрет касается владения счетами в иностранных банках, расположеных за пределами России.

Напомним, что Радий Хабиров внес в Государственное Собрание предложение о внесении изменений в Конституцию Республики, что связано с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году.

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