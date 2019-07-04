Лилии Чанышевой отказали в регистрации на выборы в Горсовет Уфы
4 июля, 17:08ПолитикаАндрей КоролевФото: chanysheva.com
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Члены комиссии заявили, что принято 219 подписей из 246.
10,98% подписей, сданных в горизбирком Уфы, не были признаны достоверными. Причина в несоответствии дат рождения, адресов проживания и данных документов на основе заключения экспертов-криминалистов МВД.
Напомним, руководитель уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева выдвигалась на дополнительные выборы в горсовет Уфы по избирательному округу №8.
Отметим, что Лилии Чанышевой на выборах противопоставили двух однофамилиц.
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