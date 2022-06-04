В Башкирии назначили нового министра природопользования и экологии

Радий Хабиров подписал указ о назначении нового министра Башкирии. Так, министром природопользования и экологии стал Нияз Фазылов. Отметим, что с 19 апреля 2022 года Назылов Фазылов исполнял обязанности главы Минэкологии после того, как Урал Искандеров — экс-глава министерства — занял должность помощника главы РБ.
Известно, что новый министр родился в 1987 году в Стерлитамаке, окончил БашГУ по специальности «Экономика».
Так, с 2018 по 2021 года Нияз Фазылов занимал должность первого заместителя министра природопользования и экологии РБ. После чего возглавлял госкомитет Башкирии по предпринимательству, а в 2022 году вновь был назначен в Минэкологии РБ в должности исполняющего обязанности министра.