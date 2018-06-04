Выборы в Башкирии 20 лет спустя: война личностей, но не битва идей

Публикация воспоминаний радиожурналиста Олеси Черновой об истории разгрома радио Титан получила широкий резонанс и привлекла большой интерес к событиям того времени. Еще один очевидец событий Рустем Шайахметов решил высказаться о ситуации 20-летней давности.

«Для большинства уфимцев осада Титана была как шоу»

– А как реагировали в штабе Рахимова на события, происходившие при ликвидации радио Титан?

- Достаточно спокойно, но всем было интересно узнать, каков будет финал. Для большинства уфимцев это было интригующим шоу, но на баррикады в защиту радио идти мало кто собирался. Что стало большим разочарованием для многих сторонников радио Титан. Надо сказать, что закрытие радиостанции было предопределённым событием. Не то что его боялись. Просто республиканская власть считала, что независимых СМИ в Башкортостане не должно быть. И поэтому осуществлялись действия по их закрытию, но особенно не торопились. Поэтому конфликт потихоньку разгорался, причем и власть, и Альтаф Галеев приложили немало усилий в разжигание конфликта.

Альтаф сделал все, чтобы его радио закрыли как можно быстрей. У меня сложилось мнение, что ему нужен был скандал вокруг радио, ему очень хотелось громко хлопнуть дверью, и это у него получилось.

В последние дни от вещания радио Титан веяло могильным холодом. Альтаф провоцировал власть как только мог, и это ему удалось, а финальным аккордом стала его стрельба из ружья, а власть с удовольствием его вызов приняла, и основания у нее для этого уже были.

Рустем Шайахметов (справа) и Айрат Шаммазов, экс-ректор УГНТУ, президент АН РБ (2006—2011).

– А Вы поддерживали закрытие радио Титан?

- Нет. Закрытие властями любого СМИ из-за того, что оно неподконтрольно властям – это очень плохо. Кстати, в тот момент я свое мнение и не скрывал. Надо отметить, что это радио не имело серьёзного влияния на умы наших жителей. Не было никакой опасности от его вещания. Именно во время горячей стадии конфликта у многих людей стал просыпаться интерес к радио Титан, но он был в большей степени в качестве просмотра шоу. Особенно когда палят в центре города из ружья. А на выборы это событие никакой роли не сыграло.

– А как сумели попасть в штаб Рахимова?

- Это интересная история. Так получилось, что меня пригласили на день рождения одного моего хорошего знакомого, а когда я туда пришел, то там оказался Миргазямов. А на утро следующего дня меня пригласили в администрацию президента, где стали расспрашивать, что там было. Быстрота распространения информации меня удивила, так как там были все свои. Но, как говорится, разведка уже все заложила. Я ответил, что в принципе-то я был не долго, после официальной части сразу ушел, что-либо сказать не могу. На что мне ответили, да, мы знаем, и на этой же встрече предложили стать членом предвыборного штаба Рахимова, отвечать за наглядную агитацию. Так как это для меня было новым и интересным, я согласился.

– Ну власть всегда легко поддерживать?

- С этим трудно не согласиться. Но надо исходить из того, что я был искренним сторонником Рахимова и для этого были свои основания.

Надо не забывать, что в республике не было такого криминального беспредела, как в Москве или в Свердловской области.

На тот момент сумели сохранить ТЭК в республиканской собственности и за счет его ресурсов решали многие проблемы Башкирии. В частности, закупалось медицинское оборудование, сельскохозяйственная техника, строились социальные объекты, дороги.

Созданный республикой региональный банк «Башкредитбанк» (Уралсиб) в короткое время стал очень успешным банком федерального значения.

Конечно, в начале 2000 годов большинство этих активов по сомнительным схемам были переданы в частные руки, но это уже другая история.

Именно в это время была создана материальная база наиболее успешных курортов Башкирии «Янгантау» и «Красноусольский».

В тот момент республика была лидером среди субъектов Федерации. Надо не забывать, что в то время Башкортостан был кадровым резервом для органов федеральной власти, многие перспективные республиканские инициативы реализовывались на федеральном уровне.

– Какая благостная картинка!

- Конечно, у нас не было всё идеально. Были и необоснованные наезды на предпринимателей, куча ограничений и затыкание ртов оппозиции. Закрытие радио Титан лишь одно небольшое событие из череды негативных явлений того времени.

Но давайте вспомним 90-е годы. Безвластие, развал экономики, всепроникающая нищета людей, когда многие не получали зарплату по полгода и не было денег на самое необходимое, страна была буквально на коленях. России диктовали что ей делать, с кем дружить, с кем торговать. А президент страны маловменяем, некомпетентен и постоянно пьян.

А у нас в республике хоть как-то пытались этому противостоять. Поэтому

Рахимов большинством населения воспринимался как противовес, коррумпированному некомпетентному федеральному центру, защищающий республику от разграбления, потому что в большинстве соседних регионов ситуация была еще хуже, чем у нас.

Я верил Рахимову и не видел ему серьезной альтернативы.

– А Миргазямов?

- Марат Парисович очень грамотный руководитель, много что сделавший для республики, пользующийся заслуженным авторитетом. Из всех оппозиционных кандидатов в президенты он был главным. Но если бы он был допущен к выборам, Рахимов выиграл бы еще в первом туре, с большим перевесом. Это связано со следующими обстоятельствами:

Во-первых, предвыборная компания была не битвой идей, а войной личностей. Рахимов воспринимался населением, особенно в сельской местности, как сильный безальтернативный республиканский лидер, успешно защищающий интересы простых людей. А Марат Парисович, хотя до 1992 года долго проработал руководителем правительства, в 1998 году большинству населения был неизвестен. А так как он был руководителем той же формации, что и Рахимов, то абсолютное большинство населения не видело причин для смены руководства республики.

Во-вторых, Миргазямов не смог представить команду, способную эффективно управлять республикой.

В-третьих, административный и медийный ресурсы работали на Рахимова.

«Я не жалею о том, что делал в то смутное время»

- Какие были особенности президентских выборов в 1998 году, что наиболее всего запомнилось?

- Надо сказать прямо, что предвыборный штаб был некой витриной, а большинство решений принималось вне стен штаба. Свое влияние на выборы штаб конечно оказал, но оно не было предопределяющим.

Руководителем штаба был глава администрации президента Габитов И.А., заместитель по предвыборной агитации – Бигнов Р.И.

Главное требование работы штаба - подчинение букве закона, чтобы не было ни малейшего основания у федеральной власти снять Рахимова с выборов. Это было связано с постоянным вялотекущим конфликтом с федералами, крупными бизнес-структурами.

Например, при сборе подписей штаб привлек криминалистов, чтобы произвести надлежащую проверку, и при малейшем сомнении подписные листы браковались.

Или агитматериалы. Очень многие руководители самостоятельно их изготовляли, а это было запрещено законом, но с этим невозможно было бороться. И тогда дали команду все агитматериалы передать для централизованного распространения в предвыборный штаб. Я все это принимал, складировал, всех благодарил за их активную позицию, а после выборов все эти материалы были уничтожены. Могу отметить, что материалов было очень много.

Предвыборная агитация проводилась под двумя слоганами: «Башкортостан – моя судьба» и «Муртаза – мы «ЗА». Для некоторых руководителей второй слоган был неприемлем, и они мне это высказывали, так как считали его слишком фамильярным и полагали, что к президенту можно обращаться только по имени, отчеству и произнося с придыханием «Муртаза Губайдуллович».

Особенно интересно было смотреть на предвыборную компанию спойлера – министра лесного хозяйства. Он боялся что-либо делать, даже если сверху давалась команда, и ушел в глубокое подполье. В конечном итоге его штаб превратился в придаток предвыборного штаба Рахимова, где для него была подготовлена предвыборная программа, разработаны агитационные материалы.

- А как оцениваете перспективы выборов в Госсобрание, проводимых в этом году?

- Интересный вопрос. Главным оппонентом для "единороссов" будет КПРФ. Большинство населения устало от партии «Единая Россия», но все зависит от того, что будет предложено оппозицией. Если будут новые креативные лица, предложены реальные перспективные программы, затрагивающие интересы нашего населения, организованы агитационные работы среди населения, чтобы избиратели знали о предвыборной программе, обеспечен должный контроль за подсчетом голосов, то у оппозиции будут реальные шансы.

Я думаю, что у КПРФ есть возможность получения поддержки 20%, но за это надо побороться, привлечь новых людей, организовать должным образом работу предвыборного штаба и - самое главное - сменить приоритеты предвыборной борьбы. Сконцентрироваться на решении существующих проблем республики, а не говорить только о прекрасном прошлом и о том, что у нас все плохо. Тогда они смогут привлечь не только протестный электорат, но и лояльный к власти. А если изменений не будет, то "единороссы" победят с разгромным счетом. КПРФ получит менее 10%, по остальным партиям говорить сложно, все будет зависеть от наличия договоренностей с властями и их исполнения.

– Вы хотите сказать, что "единороссы" победят в любом случае?

- Да и это закономерно. Отсутствует реальная альтернатива. Да «Единая Россия» – это партия при власти, но и Госсобрание для населения не является особо значимым органом власти, да это так и по факту. Курултай штампует все законы, которые предлагает правительство, там нет реальной политической борьбы, народ это видит и делает выводы.

Если оппозиция усилит свои позиции и будет планомерно осуществлять действия по реализации своих предвыборных обещаний, то изменится позиция избирателей и роль нашего законодательного органа, что позволит создать основы новой демократической власти.

Навальный популярен среди молодежи, потому что он своими действиями продемонстрировал свою независимость, говорит о насущных проблемах, и он является относительно новым лицом в политике. И если партийная оппозиция не сделает надлежащие выводы из этого, то на ее смену придут другие, так как жизнь не терпит пустоты.

- Двадцать лет спустя, как оцениваете те события?